Фестиваль «Дни короткометражного кино» объявил конкурсную программу

Кинофестиваль «Дни короткометражного кино» объявил фильмы, участвующие в конкурсной программе.





В шорт-лист смотра вошли 12 игровых, 10 документальных, 7 анимационных и 5 премьерных нейросетевых фильмов из России, Белоруссии, Ирана, Кыргызстана, Латвии, Эквадора, Франции.



В список фильмов, участвующих в конкурсе игрового кино, вошли фильмы «20 секунд» Ивана Соснина, «Мусор» Никиты Троценко, «Куда ты ходишь» Марии Салюковой, «Хребет» Кристины Пановой, «Не снимайте в человека» Ирины Беленевой, «Ленточка» Наталии Кундельской, «Торбаса, или как мы рубили мясо» Никиты Давыдова, «Внимание!» Семена Шомина, «Зуб даю!» Сергея Анненкова, «Петелька-крючочек» Глеба Кучинского, «Бурул» Адилета Каржоева, «Барашек» Кристины Шириновой.



Откроет фестиваль документальный фильм «Юди: Танец в темноте» Максима Башорина.



В программу фестиваля также войдут питчинг сценарной лаборатории «Формула пути», питчинг региональных стартапов, мастер-классы и другие мероприятия.



Специальная программа фестиваля, фильм закрытия, а также состав жюри будут объявлены позже.



«Дни короткометражного кино» пройдут в Москве с14 по 21 декабря.









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