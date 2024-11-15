Участниками акции в рамках проекта «Культура для школьников» стали более 28 тысяч человек

Более 28 тысяч школьников приняли участие в акции «Во славу русского гения», посвященной 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.



Акция проходила в рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», передает пресс-служба Минкультуры России.



Отмечается, что в номинации «И в новом веке Пушкин с нами» участники акции представили свои творческие работы — рассказы, сказки, стихотворения.



Больше всего заявок было подано в номинации «Пушкин в живописи». Самым популярным произведением «Пушкинских чтений» стал отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» «У Лукоморья дуб зеленый...».



Наибольшую активность проявили участники из Липецкой, Ростовской, Свердловской областей, ДНР. По итогам акции экспертная комиссия, куда вошли деятели театра и литературы, выбрала 67 наиболее интересных работ победителей. Они будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».





На фото: работа одного из победителей акции - Михновой Марии, Астраханская область