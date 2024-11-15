Ольга Любимова: в кластере «Арт-Политех» пройдет интенсив для режиссеров-дебютантов

При поддержке Министерства культуры России в кластере «Арт-Политех» пройдет образовательный интенсив для режиссеров-дебютантов, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.



«Участников семинара ждет серия тренингов по защите дебютных кинопроектов от ведущих экспертов отрасли. Они помогут научиться справляться с волнением, структурировать и отточить подачу работы. Основу программы составят консультации, публичные сессии вопросов-ответов, разборы кейсов и репетиции», — говорится в сообщении.



Глава Минкультуры отметила, что в рамках интенсива состоятся круглые столы и открытый диалог с лидерами киноотрасли. Участники встреч смогут пообщаться с директором Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрием Давиденко, исполнительным директором Фонда кино Федором Сосновым, шеф-редактором Института развития интернета Евгением Сосницким, президентом сети кинотеатров «КАРО» Ольгой Зиняковой и другими.



Завершится семинар-интенсив генеральной репетицией проектов дебютантов на площадке Минкультуры России.









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