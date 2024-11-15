В Волгодонске открылась Школа креативных индустрий

Это уже третье учебное заведение в Ростовской области, где будут обучать современным технологиям в искусстве.



Только изучив перечень направлений, которыми будут заниматься ученики Школы креативных индустрий, испытываешь жгучее желание под видом беспокойного родителя попасть на все эти занятия. Приводишь, к примеру, на курсы звукооператоров своего сына, и незаметно запоминаешь и вникаешь во все, чему обучают. Если преподаватели вдруг обнаружат затаившегося родителя, то всегда можно сказать, что специально остался на урок, чтобы понять, наконец, чем увлекается твое чадо. И надо сказать, в этом есть доля правды, поскольку если о таких направлениях обучения как звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн современные отцы и матери немного, но понимают, то вот «интерактивные цифровые технологии VR и AR» для многих — сфера неведомая.





Фото: Ирина Леонтьева



О собственной Школе креативных индустрий волгодонцы стали мечтать, как только два таких учреждения дополнительного образования открылись в Ростове-на-Дону, на базе Ростовского колледжа культуры и Ростовского художественного училища им. М.Б. Грекова. Прошел ровно год и желания молодежи Волгодонска воплотились: своя креативная площадка появилась как структурное подразделение Детской театральной школы, здание которой было реконструировано два года назад. Здесь, на современном компьютерном и интерактивном оборудовании будут обучаться 120 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. В качестве педагогов, проектных наставников и разработчиков образовательных программ привлечены специалисты из сфер музыки, режиссуры, дизайна и технологий. У юных дарований появилась возможность бесплатно развивать свой творческий потенциал, получать уникальные знания, которые помогут им стать успешными профессионалами в этих областях деятельности. Зажечь символические огни нового образовательного молодежного центра доверили первому заместителю губернатора Ростовской области Игорю Гуськову и учащейся Марине Кусковой.





Фото: Сергей Родин



— В год Добрых дел на Дону мы открыли третью по счету Школу креативных индустрий. Это территория творчества для талантливой молодежи, где есть место искусству и современным технологиям. Новая образовательная площадка поможет юным волгодонцам развивать творческие способности, использовать полученные знания и навыки для выбора будущей профессии. Такие пространства открываются по всей стране в рамках федерального проекта «Придумано в России», — отметил Игорь Гуськов.





Фото: Ирина Леонтьева



Остается только добавить, что для того, чтобы воплотить мечты молодых жителей Волгодонска было потрачено 88,4 млн рублей, в том числе 58,9 млн рублей — из федерального бюджета. Зато теперь в городе будут свои звукорежиссеры, дизайнеры, музыканты и даже мастера интерактивных цифровых технологий VR и AR.











