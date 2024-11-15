Герман-младший и Эрнст работают над фильмом об Эйзенштейне

Эйзенштейн снимал свой фильм, находясь в эвакуации в Алма-Ате во время Великой Отечественной войны.По словам Германа-младшего, участвовать в проекте будет большое количество стран.«Мы готовим сейчас большой проект о выдающемся режиссере Сергее Эйзенштейне, о том, как он снимал фильм „Иван Грозный“ в эвакуации в Алма-Ате во время Великой Отечественной войны. Это идея Константина Львовича Эрнста, и мы активно готовим этот фильм», — приводит агентство слова кинематографиста.Алексей Герман-младший добавил, что сейчас идет написание сценария к проекту, стартовый вариант планируется получить через 2-3 месяца. Работа над фильмом займет порядка двух-трех лет.«Мы хотим снять картину не только для России, но и для всего мира, <...> поскольку Эйзенштейн, действительно, великий режиссер, один из самых известных в мире», — сказал Герман-младший.