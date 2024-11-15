РНБ откроет в главном здании Центр востоковедческих исследований

Российская национальная библиотека (РНБ) откроет в главном здании мемориальную библиотеку ученого-востоковеда Игнатия Крачковского.



Пространство станет Центром востоковедческих исследований и частью экскурсионного пространства библиотеки, сообщает пресс-служба учреждения.



В библиотеке рассказали, что академик Крачковский сыграл важнейшую роль в становлении отечественной арабистики в XX веке.



«Он автор более 450 печатных работ, посвященных как классической арабской культуре и словесности, так и арабской литературе нового и новейшего времени. Его жена Вера Александровна, специалист по арабской эпиграфике, бережно хранила наследие мужа. Согласно ее завещанию часть обстановки его кабинета, а также ценнейшая библиотека, насчитывающая более 20 тыс. изданий, в 1972 году были переданы в РНБ. Это одно из крупнейших частных книжных собраний, универсальное по своему содержанию. В нем хранятся все виды изданий: от раритетов XVI века до книг второй половины XX столетия», — сообщили в библиотеке.



Отмечается, что библиотека Крачковского хранится в РНБ, и в настоящее время появилась возможность оборудовать для нее отдельное помещение, где помимо книг разместится мемориальная экспозиция.









Фото: пресс-служба Минкультуры России