В Казани прошел концерт «Желтый аист» с участием музыкантов из России и Китая

В Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова прошел концерт «Желтый аист».



Мероприятие состоялось в рамках культурной программы Международного форума «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».



Участниками концерта стали студенты Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова, молодые музыканты из КНР, которые исполнили сочинения русских и китайских композиторов, фрагменты из балетов Назиба Жиганова «Желтый аист» и Резеды Ахияровой «Иакинф», оперы «Сын мандарина», современных китайских опер.



Форум «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани с 13 по 15 ноября.









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