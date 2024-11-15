В Казани прошел концерт «Желтый аист» с участием музыкантов из России и Китая

15.11.2024

В Казани прошел концерт «Желтый аист» с участием музыкантов из России и Китая
В Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова прошел концерт «Желтый аист».

Мероприятие состоялось в рамках культурной программы Международного форума «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».

Участниками концерта стали студенты Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова, молодые музыканты из КНР, которые исполнили сочинения русских и китайских композиторов, фрагменты из балетов Назиба Жиганова «Желтый аист» и Резеды Ахияровой «Иакинф», оперы «Сын мандарина», современных китайских опер.

Форум «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани с 13 по 15 ноября.


Фото: Pixabay.com