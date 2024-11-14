В Мурманске стартовал самый северный кинофестиваль России

XVI Международный кинофестиваль «Северный характер», проходящий в Мурманске и считающийся самым северным кинофестивалем России, стартовал с показа картины «Филателия». Об этом журналистам сообщила президент фестиваля Светлана Солдатова.





«Филателия» рассказывает историю Яны, девушки с легкой формой ДЦП, которая живет в небольшой деревне Мурманской области, информирует ТАСС. Она работает на почте, увлекается коллекционированием марок и надеется на настоящую любовь, которая, как это часто бывает, приходит в самые неожиданные моменты.





Солдатова отметила, что «Северный характер» открылся фильмом Натальи Назаровой, полностью снятым в Мурманской области. Она добавила, что все актеры, кроме исполнителей главных ролей, являются местными жителями. Для съемок сцен на почте в поселке Мишуково команда создала здание почты, идентичное реальному.





Закрытие фестиваля пройдет с показом фильма «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского, основанного на повести Ивана Дьячковского «Бег за радугой». В центре сюжета — мальчик Ваня, который возвращается домой после длительного пребывания в больнице и вновь учится ходить, дружить и мечтать. Солдатова сообщила, что фильм закрытия покажут в субботу днем, а вечером подведут итоги фестиваля. Она подчеркнула, что мероприятие состоялось несмотря на недофинансирование и что удалось сохранить международный статус, а также полную конкурсную, образовательную и деловую программу.



