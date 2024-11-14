Завершились съемки сериала «Опасная близость» с Елизаветой Боярской

Съемки остросюжетной драмы «Опасная близость» от компании Start завершились. В главных ролях выступили Елизавета Боярская, Артем Быстров, Леонид Бичевин, Софья Лебедева, Артур Бесчастный и Тамирлан Джангазиев. Проект, созданный продюсерами сериала «Жить жизнь» и режиссером Иваном Китаевым, расскажет о том, как одна авария может кардинально изменить судьбы нескольких семей и выявить, что измена иногда оказывается более болезненной, чем утрата.





Сюжет сосредоточен на Анне, которую играет Елизавета Боярская. Она успешный пластический хирург и руководитель клиники, наслаждающаяся счастливым браком. В ее строго организованном мире нет места для чужих ошибок и слабостей. Однако ее дочь, неформалка, стремится избежать высоких стандартов матери. После того как муж Анны попадает в аварию с любовницей — известной блогершей и певицей Женей, героиня начинает осознавать хрупкость своей реальности и выбирает опасный путь мести, который приведет к непредсказуемым последствиям.





Для подготовки к роли Боярская изучила множество видеозаписей пластических операций, общалась с практикующими врачами и тренировала хирургические навыки на специальных силиконовых моделях. Кроме того, актриса освоила игру в большой теннис и сделала короткую стрижку.





Премьера сериала запланирована на 2025 год и пройдет эксклюзивно на платформе Start. Режиссером проекта выступил Иван Китаев.









Фото: Онлайн-кинотеатр Start