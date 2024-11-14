Итоги международной премии «Культура онлайн» подведут 15 ноября

15 ноября 2024 года состоится онлайн-церемония, на которой объявят победителей пятой международной премии «Культура онлайн». Лучшие проекты выберут в семи номинациях, сообщила пресс-служба премии.





В официальном сообщении уточняется, что финалисты 2024 года будут представлены на торжественном мероприятии, которое пройдет в режиме онлайн на сайте премии. Прямой эфир начнется в 17:00 по московскому времени и будет доступен также на сайте и в социальных сетях ТАСС.





Кроме основных номинаций, оргкомитет ежегодно награждает одного или нескольких участников специальным призом Российского фонда культуры.





Председателем жюри уже третий год подряд выступает дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет. В состав жюри вошли такие представители культуры, как генеральный директор ООГО «Российский фонд культуры» Елена Головнина, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова, художественный руководитель Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Фабио Мастранджело, художник-фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец и основатель конкурса AI-фильмов MyFilm48 Павел Перегудов.





Международная премия «Культура онлайн» стартовала в 2020 году с целью повысить значимость и влияние инновационных технологий в сфере культуры. За пять лет проведения организаторы получили более 1500 заявок из 25 стран и десятков российских городов. Экспертный совет выбрал 160 проектов-финалистов и определил 52 победителя в различных номинациях.









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