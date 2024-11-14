Евгений Миронов поддержал предложение главы Адыгеи о фестивале театров малых городов

Народный артист России Евгений Миронов выразил поддержку инициативе о проведении в 2026 году фестиваля театров малых городов в Майкопе. Этот фестиваль, который ежегодно организует сам артист, планируют посвятить 130-летию со дня рождения известного драматурга Евгения Шварца. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.





Кумпилов отметил, что они обсудили важную инициативу и выразил радость по поводу поддержки со стороны Миронова. Он подчеркнул, что республика готова не только участвовать в фестивале, но и стать его соорганизатором. Глава региона предложил сделать Майкоп площадкой для проведения этого значимого события, особенно учитывая юбилей Шварца.





Встреча между Кумпиловым и Мироновым состоялась в четверг в Доме правительства республики. Артист отметил, что Майкоп, где прошли детские и юношеские годы Шварца, станет отличным местом для фестиваля и для встречи почитателей его таланта. Он добавил, что именно в этом городе зародились фантазии и образы, легшие в основу будущих произведений драматурга. Кроме того, Миронов поддержал инициативы региона в области просветительской, образовательной и культурно-туристической деятельности, связанные с наследием Евгения Шварца.









Фото: YouTube