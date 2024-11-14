Более 10 тысяч человек посетили выставку российского искусства в Сенегале

Выставка современного российского искусства под названием «Творить чудеса» собрала более 10 тысяч посетителей в Сенегале. Экспозиция проходила в Музее африканских цивилизаций в Дакаре в течение месяца перед началом Дакарской биеннале. Организаторы сообщили о высоком интересе к мероприятиям.





Среди посетителей выделялись значимые фигуры, включая президента административного совета музея Расина Сенгора и директора кабинета министра культуры, спорта и молодежи Сенегала Халилла Соу, передает ТАСС. Генеральный директор национального театра Даниэль Серрано также посетил выставку, которую оценили дипломаты из Алжира, Бразилии, Венесуэлы, Ганы, Ирака, Камеруна, Кубы, Либерии, Ливана, Мавритании, Малайзии, Пакистана, Палестины, Республики Конго, Судана, Сьерра-Леоне, Туниса и ЮАР.





Экспозиция представила более двух десятков работ 12 современных российских художников разных поколений, включая Марии Арендт, Татьяны Баданиной и Ольги Божко. В проекте также представлены работы Асой Заславской, Екатерины Ковалевой, Ирины Кориной, Нины Котел, Александры Митлянской, Владимира Наседкина, Славы Нестерова, Леонида Тишкова и Аллы Урбан.









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