В Русском театре Узбекистана стартовал мастер-класс для артистов от СТД России

В Государственном академическом русском театре Узбекистана начался трехдневный мастер-класс для актеров, организованный в рамках проекта Союза театральных деятелей России «Специалисты для театра». Об этом сообщила администрация театра.





Проект предоставляет возможность проводить образовательные сессии для сотрудников русских театров за границей, охватывая профильные дисциплины, которые ведут ведущие специалисты из России. Мастер-класс проводит Елена Ласкавая, доцент кафедры речи Театрального института имени Щукина и почетный работник культуры города Москвы. Она также является педагогом по сценической речи в Театре имени Вахтангова и основателем Школы речи и ораторского искусства, а также автором четырех учебников по ораторскому мастерству.





Актеры театра активно участвуют в речеголосовых тренингах, которые включают как групповые, так и индивидуальные занятия. Целью этих тренировок является совершенствование навыков сценической речи.





Администрация театра отметила, что большой опыт московского педагога в сочетании с энтузиазмом артистов создает продуктивную атмосферу для тренингов, которые проходят в творческой и дружеской обстановке.









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