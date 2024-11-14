В Адыгее пройдет часть съемок сериала о географе Арсеньеве

Адыгея стала одной из ключевых локаций для нового сериала о писателе и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. В главной роли выступает народный артист России Евгений Миронов. Глава республики Мурат Кумпилов поделился этой новостью в своем Telegram-канале после встречи с актером.





Кумпилов отметил, что съемки сериала под названием «Арсеньев» продолжаются уже около месяца в Майкопском районе. Он подчеркнул, что в проекте участвуют и актеры из Адыгеи, добавив, что республика все чаще привлекает внимание известных творческих личностей для реализации масштабных проектов.





Глава региона выразил уверенность, что жителям республики будет приятно увидеть знакомые места и земляков на экране. Сериал «Арсеньев» позволит зрителям лучше узнать о личности знаменитого путешественника, географа и этнографа Владимира Арсеньева, а также погрузиться в исторический контекст начала XX века.





Миронов рассказал, что фильм расскажет о писателе, который защищал интересы малых народов. Он подчеркнул, что проект сочетает в себе элементы исторической драмы и активных приключений: походы, сплавы по рекам и преодоление горных перевалов. Артист также отметил, что, хотя часть съемок проходит на Дальнем Востоке, многие сцены были сняты именно в Адыгее благодаря удобной инфраструктуре и живописным локациям.





В новом фильме Миронов не только исполняет главную роль, но и совместно с Ильей Тилькиным является автором сценария. Режиссером проекта выступает Дмитрий Киселев, а кинолента создается при поддержке «Студии Третий Рим». Артист добавил, что съемки начались два года назад и проходили в различных локациях, включая Дальний Восток, Санкт-Петербург и Подмосковье. В настоящее время съемочная группа продолжает работу в Адыгее, выбирая живописные места для новых сцен.









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