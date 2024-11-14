Люк Бессон высказался о теме разновозрастных отношений в кино

Французский режиссер и сценарист Люк Бессон обсудил разновозрастные отношения в кино, включая их представление в российском сериале «Макрон». Выступая на онлайн-конференции форума «Культура. Медиа. Цифра» в Москве, Бессон отметил, что для него любовь является основой, подобной воде, которая может принимать разнообразные формы в зависимости от выбранной истории. Режиссер подчеркнул, что создание комедии или трагедии, а также выбор персонажей любого возраста — это свобода, которую авторы могут использовать в своем творчестве.





Премьера сериала «Макрон» прошла 11 ноября на канале ТНТ. Сюжет повествует о романтических отношениях между молодым парнем Андреем и взрослой женщиной Викой, которой предстоит знакомство с родителями своего возлюбленного. Поездка в маленький городок Мезень Архангельской области становится для всех участников испытанием, так как родители не подозревают, что Вика является не только начальницей их сына, но и его партнершей.





Комедия от студии Good Story Media затрагивает такие темы, как принятие в семье, истинная любовь, эйджизм и детско-родительские отношения, которые формируют жизнь людей. В главных ролях зрители увидят Алексея Лукина, Марину Александрову, Ольгу Медынич, Михаила Трухина и Александра Робака.









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