В Петербурге открылась выставка об эмоциях советских людей

Государственный музей истории Санкт-Петербурга анонсировал открытие интерактивной выставки «Человек советский — человек эмоциональный» в Музее С. М. Кирова. Мария Юшманова, старший научный сотрудник музея и куратор выставки, сообщила ТАСС о том, что экспозиция предлагает посетителям более 80 оригинальных предметов из 1920–1930-х годов, в том числе уникальное стоматологическое кресло, использовавшееся в Ленинграде того времени.





Юшманова отметила , что фонд выставки включает свыше 80 подлинных экспонатов и около 200 копий изобразительных материалов, таких как плакаты и фотографии. Особое внимание привлекает стоматологическое кресло, которое воплощает страх, присущий многим людям. В выставке также представлен маленький кабинет, в котором выставлены предметы стоматолога Лии Питтель, работавшей в Ленинграде с 1920 по 1950 год. Семья Питтель передала в музей не только кресло, но и механическую бормашину с инструментами, которые, по словам куратора, способны напугать даже ее.





Основу выставки составляют семь эмоций: интерес, радость, страх, гнев, горе, стыд и гордость. Каждая эмоция раскрывается через газетные материалы, фотографии, письма, архивные документы и предметы того времени. Посетители смогут участвовать в различных интерактивных активностях. Например, каждый желающий сможет «завести» патефон или «отремонтировать» улицы Петербурга после разрушительного наводнения 23 сентября 1924 года. Свет в витринах загорится только после того, как все элементы мостовой займут свои места.





Кроме того, особый интерес вызывает тайник с любовными фотографиями и письмами, который также следует отыскать, как это было сделано на самом деле. Выставка обещает стать увлекательным погружением в эмоциональный мир советских людей и их переживания.









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