В Минкультуры подтвердили отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму про Дональда Трампа

Министерство культуры России подтвердило, что фильм «Ученик. Восхождение Трампа» не получит прокатное удостоверение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, информируя о решении, принятом в отношении компании «Арна медиа» и ООО «Атмосфера кино».





В соответствии с действующими правилами, отказ в выдаче удостоверения связан с подпунктом «з» пункта 19 Порядка предоставления прокатного удостоверения. Ведомство указало ТАСС на наличие оснований для отказа, определенных федеральными законами.





Фильм рассказывает историю политика и бизнесмена на заре его карьеры. Над лентой работал шведский режиссер Али Аббаси.









Фото: Pixabay.com