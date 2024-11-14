В Екатеринбурге открылся посвященный истории советской рок-музыки зал

В Екатеринбурге начал свою работу новый зал, посвященный истории рок-музыки в СССР, который разместился в Музее андеграунда. Экспозиция открылась 14 ноября и включает в себя множество уникальных материалов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.





В новом зале посетители могут увидеть рукописные и машинописные тексты известных рок-поэтов, а также личные вещи артистов и музыкальные инструменты той эпохи. Особое внимание привлекает интерактивный стенд с проигрывателями, где каждый сможет выбрать любимого рок-исполнителя и его песни. Это позволяет создать атмосферу уникального рок-концерта, ориентированного на каждого гостя.





Зал в основном посвящен Свердловскому рок-клубу, но также охватывает творчество рок-групп со всей страны. В экспозиции выделяются такие коллективы, как «Урфин Джюс», «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Чайф», «Поп-механика» и «Гражданская Оборона».









Фото: Pixabay.com