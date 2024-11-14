Леди Гага появится во втором сезоне сериала «Уэнсдэй»

Американская певица и актриса Леди Гага получила роль во втором сезоне популярного сериала «Уэнсдэй» (Wednesday). Режиссером нескольких эпизодов станет известный Тим Бертон, сообщает британский портал NME.





По информации источника, Гага уже начала съемки, которые проходят в Европе. Однако подробности о том, какого персонажа она сыграет, пока остаются неизвестными.





В 2023 году Дженна Ортега, исполняющая главную роль Уэнсдэй Аддамс, высказывала желание видеть Гагу в проекте. Она отметила, что стриминговая компания Netflix поддерживает эту инициативу. Кроме того, в 2022 году в социальных сетях появилось видео, в котором Леди Гага исполнила танец главной героини из первого сезона.





Ранее Леди Гага сыграла Харли Квинн в фильме «Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie Deux, 2024) и исполнила роль Патриции Реджани в «Доме Гуччи» (House of Gucci, 2021).



