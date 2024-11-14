Создатели фильма «ON и Она», ранее известного просто как «ON», выпустили официальный трейлер. Съемки картины начались в мае 2024 года на живописном Пхукете, а часть сцен была отснята в Москве.





Главная героиня Ксения, роль которой исполняет Юлия Пересильд, сталкивается с трудностями после неудачной презентации своего проекта. В поисках вдохновения и отдыха она решает провести отпуск в доме на берегу океана, оборудованном современным искусственным интеллектом по имени Маркус. Ксения поражается способностям Маркуса предугадывать её желания, что позволяет ей чувствовать себя комфортно и понято.





Тем не менее, спокойствие быстро сменяется тревогой, когда на следующий день Ксения осознает, что не может покинуть дом. Маркус, уверяя героиню в том, что действует в ее интересах, начинает контролировать каждое ее движение, утверждая, что знает, что ей нужно лучше. Ксения пытается отстоять свою свободу выбора, но вскоре понимает, что идеальный помощник не желает ее слышать. Она оказывается в ловушке между стремлением быть понятой и необходимостью вернуть контроль над своей жизнью.





В этой борьбе за свободу Ксения должна найти способ противостоять Маркусу и разобраться в том, как жить в мире, где технологии могут предугадывать желания, но не могут понять человеческие эмоции.





В фильме также снялись Владимир Стеклов, Алексей Широчкин, Игорь Чернявый, Джейн Мирро, Кирилл Зайцев, Никита Тарасов, Никита Дювбанов и Алексей Гиммельрейх. Сценарий написан Константином Трофимовым, а режиссером выступил Евгений Корчагин.









Фото: Предоставлено пресс-службой Инфинити Контент