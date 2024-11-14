Ольга Любимова и посол России в Омане Олег Левин обсудили «Русские сезоны»

Министр культуры Ольга Любимова провела рабочее совещание с чрезвычайным и полномочным послом России в Омане Олегом Левиным. Об этом она рассказала в Telegram-канале.





Участники совещания обсудили организацию мероприятий в рамках «Русских сезонов» в Омане в 2025 году. Сейчас Россия формирует программу, в которую войдут выступления ведущих российских коллективов, кинопоказы, мастер-классы и два крупных выставочных проекта. Ольга Любимова отметила, что рассчитывает на помощь посольства в реализации намеченных планов.





«Опыт крупных совместных проектов у нас уже есть. В декабре прошлого года Эрмитаж представил экспозицию «Оманская империя: Азия и Африка», а в июле этого года в залах Музеев Московского Кремля открылась выставка из коллекции Национального музея Султаната Оман «Серебряные сокровища Омана», — написала министр.





В июле также было подписано соглашение о сотрудничестве между Детской публичной библиотекой Султаната Оман и Российской государственной детской библиотекой. Ольга Любимова выразила уверенность в том, что этот документ положит начало большой дружбе двух учреждений и станет залогом продуктивной совместной работы, в том числе в вопросах воспитания подрастающего поколения.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой