Концерт в честь 135-летия со дня рождения Свешникова прошел в Москве

Посвященный 135-летию со дня рождения русского дирижера Александра Свешникова праздничный хоровой концерт прошел в Большом зале Московской консерватории. Об этом рассказали в Минкультуры России.





В исполнении объединенного 120-голосого состава Капеллы России имени А. А. Юрлова и Госхора Свешникова прозвучало Всенощное бдение Сергея Рахманинова и русские народные песни в обработках Свешникова. Дирижировал народный артист России, профессор Геннадий Дмитряк, уточнили в ведомстве. Минкультуры также представило кадры с мероприятия.





Александр Свешников основал Государственный академический русский хор и возглавлял его на протяжении почти 40 лет. Александр Юрлов, чье имя носит Капелла, был одним из воспитанников маэстро.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал