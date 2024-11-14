МГИК соберет круглый стол «Смарт-библиотека и проект «Русская литература»: грани сопряжения»

В Московском государственном институте культуры 21 ноября пройдет круглый стол «Смарт-библиотека и проект «Русская литература»: грани сопряжения», передает пресс-служба Минкультуры России.



Основной целью мероприятия станет подготовка предложений по формированию национальной политики в области сетевого развития и создания информационного ядра смарт-библиотек, рассказали в ведомстве.



«Участники обсудят вопросы развития системы школьных библиотек и перспективы развития смарт-библиотек-игротек на базе организаций дошкольного образования; продвижение объектов русского литературного наследия средствами анимации и мультимедиа, с использованием модели смарт-библиотеки, средств кинообразования и медиапедагогики; внедрение образовательного телепроекта „Русская литература“ в рамках реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России и другие темы», — говорится в сообщении.



Отмечается, что также будет представлен анализ лучших практик регионов Российской Федерации по созданию смарт-библиотек.