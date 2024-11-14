В Музеях Московского Кремля открывается выставка о наследии Петра Великого

В Музеях Московского Кремля открывается выставка «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской Империи».



Выставочный проект представлен в Одностолпной палате Патриаршего дворца и Успенской звоннице.



В экспозиции представлены в том числе офицерские мундиры лейб-гвардии Преображенского полка, которые входили в облачения императора Петра III, императрицы Екатерины II (мундирное платье) и императора Павла I, сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Павловск», предоставившего экспонаты.



Сообщается, что другим знаковым экспонатом из коллекции музея стало придворное платье императрицы Марии Федоровны в стиле французской моды периода Директории. Именно в это платье она была одета накануне кончины императора 11 марта 1801 года.



Всего на выставке представлено 250 уникальных экспонатов и архивных документов из 14 российских музеев, архивов и библиотек.



Проект охватывает период от вступления на престол Петра Великого в 1725 году до убийства императора Павла I в Михайловском замке.









Фото: ГМЗ "Павловск"