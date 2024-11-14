Московский театр кукол представит первую премьеру 95-го сезона «Эдгар По. Следствие»

Фото: Анна Гребляускайте

Премьерные показы пройдут 24 и 29 ноября. Театр представит спектакль «Эдгар По. Следствие», в основу которого лег рассказ По «Убийство на улице Морг», а также стихи и биография писателя.Режиссером и художником постановки выступил Амир Ерманов, автор спектаклей «Аладдин» и «Каштанка».В театре рассказали, что в постановке фигурирует сам автор — роль Эдгара По сыграет Александр Семенов.«В спектакле слились реальность и вымысел, факты жизни писателя перемешались с сюжетом его произведений, а персонажи — с настоящими людьми. Разобраться с происходящим Эдгару По поможет Огюст Дюпен», — говорится в анонсе.