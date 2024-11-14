Россия ждет участия Колумбии в конкурсе «Интервидение»

14.11.2024
Москва ждет участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» исполнителей из Колумбии, передает
ТАСС.
Такое заявление сделал в четверг, 14 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Открывая переговоры с колумбийским коллегой Луисом Хильберто Мурильо, Лавров отметил, что гуманитарные контакты имеют свою ценность.
«В следующем году ждем колумбийских исполнителей на первом международном конкурсе песни „Интервидение“», — приводит агентство слова министра.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в сентябре 2025 года. Участие в конкурсе подтвердили около 20 стран, в том числе все страны БРИКС.
Фото: Pixabay.com