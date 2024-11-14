Россия ждет участия Колумбии в конкурсе «Интервидение»

Москва ждет участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» исполнителей из Колумбии, передает

ТАСС.







Такое заявление сделал в четверг, 14 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Открывая переговоры с колумбийским коллегой Луисом Хильберто Мурильо, Лавров отметил, что гуманитарные контакты имеют свою ценность.



«В следующем году ждем колумбийских исполнителей на первом международном конкурсе песни „Интервидение“», — приводит агентство слова министра.



Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в сентябре 2025 года. Участие в конкурсе подтвердили около 20 стран, в том числе все страны БРИКС.









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