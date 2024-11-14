Кинокомпаниям возместят затраты на съемки проектов в Красноярском крае

Кинокомпаниям, работающим над проектами в Красноярском крае, власти в 2024 году возместят затраты на съемки на сумму 50 млн рублей.



В 2023 году было возмещено 8 млн рублей, сообщает пресс-служба «Енисей-кино».



«По итогам заседания кинокомиссии впервые четыре кинокомпании получат субсидию на финансовое возмещение части затрат на общую сумму 50 млн рублей. В 2024 году кинокомпании потратили рекордную сумму 116,6 млн рублей на съемки фильмов в Красноярском крае», — говорится в сообщении.



В 2024 году в Красноярском крае было снято семь игровых и восемь документальных фильмов.



Отмечается, что самое большое возмещение затрат на съемки получит кинокомпания «Триикс медиа» за сериал «Ронин», рассказывающий о сибирском почтальоне.



Ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Красноярском крае вышел закон «О государственной поддержке кинематографии в Красноярском крае».









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