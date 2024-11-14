Театр Мимики и Жеста представит премьеру «Итак, мы начинаем!»

В московском Театре Мимики и Жеста 15 ноября состоится премьера спектакля «Итак, мы начинаем!».



Проект реализуется при поддержке гранта, предоставленного Российским фондом культуры.



Спектакль современного российского литератора Николая Пропирного познакомит зрителей Театра Мимики и Жеста с жанром «комедии дель арте».



Постановка по пьесе, написанной в 2024 году, отвечает историческим канонам жанра, но наполнена современными аллюзиями, ее герои мало отличаются от современников, а их переживания актуальны для любого времени.



«Пьеса написана живым языком, который было легко перевести на жестовый язык. Но все равно мы все вместе проделали большую работа по поиску жестов наиболее точных, выразительных и, конечно, смешных, ведь это же комедия. Мы — это режиссер, автор пьесы, актеры-дикторы и артисты, занятые в спектакле», — рассказала постановщик жестов Генриетта Чаушьян.



В театре также добавили, что спектакль будет наполнен пантомимой, танцами, буффонадой и импровизациями.



«Жанр уличного, площадного театра — вневременной, а потому всегда современный и актуальный. И деловитый, несколько циничный Арлекин, и неуверенный в себе, вечно жалующийся на жизнь Пьеро, и Коломбина, которая ищет романтических, но в то же время устойчивых отношений — персонажи вполне узнаваемые и сегодня. Думаю, их чувства будут понятны зрителю. Тем более, замечательные актеры Театра Мимики и Жеста очень выразительно эти чувства изображают, вернее, проживают на сцене. Мне кажется, жанр комедии дель арте вполне отвечает духу этого театра, а творческие способности актеров прекрасно подходят для его сценической реализации», — рассказал автор пьесы Николай Пропирный.









Фото: Pixabay.com







