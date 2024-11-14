В Самаре и Тольятти стартует фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра»

В Самаре и Тольятти 15 ноября стартует Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра».



В Самаре на сцене Академического театра драмы им. М. Горького в день открытия пройдет музыкально-драматический спектакль «Два благородных дона».



В Драматическом театре «Колесо» им. Г. Дроздова фестиваль откроется показом петербургского водевиля «Медведь».



Организаторы сообщили, что на фестивале зрители смогут увидеть постановки театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иванова, Орла и Ханты-Мансийска.



Помимо показов, стартует творческая лаборатория под руководством композитора Александра Пантыкина и режиссера Светланы Горшковой. С 19 по 23 ноября каждый день будут идти мастер-классы и лекции заслуженных деятелей театрального искусства. В рамках лаборатории в этом году было отобрано семь авторско-постановочных команд, работавших над эскизами спектаклей.



В завершение фестиваля пройдет дополнительное мероприятие — конференция «Театр, СМИ и новые медиа: ценность сотрудничества на пути к успеху».









Фото: Юлия Губина/пресс-служба фестиваля "Музыкальное сердце театра"