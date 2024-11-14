Стартовали съемки триллера для Okko «Побудь со мной»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте съемок триллера «Побудь со мной».



Производством проекта платформа занимается совместно с кинокомпанией «Место силы» и продюсерским центром Originals Production.



В центре истории — девушка, которая после знакомства в клубе с привлекательным парнем оказывается в незнакомой квартире с бронированными окнами, решетками и звукоизоляцией. Новый знакомый оказывается жестоким маньяком, а с внешним миром девушку связывает только планшет, на котором заканчивается заряд.



Автором сценария выступила Елена Гершанова, режиссером — Илья Аксенов.



В число продюсеров вошли Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Эльвира Дмитриевская и Александр Сысоев.



В актерский состав проекта вошли Вера Строкова, Роман Маякин, Петр Федоров, Вильма Кутавичюте, Ольга Тумайкина, Арсений Кудряшов, Татьяна Яхина.





Фото: пресс-служба Okko