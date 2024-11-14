В Новосибирске стартовали съемки док-фильма о чемпионах-хоккеистах с инвалидностью по слуху

14.11.2024
В Новосибирске стартовали съемки документального фильма «Безмолвные атаки» о титулованной команде хоккеистов с инвалидностью по слуху.
В 2024 году команда стала чемпионами России в 15-й раз.
По словам продюсера картины Екатерины Ивантеевой, съемки фильма планируется завершить к лету 2025 года.
«Если говорить сюжетно об этой истории, то это люди, вдохновленные идеей, которая из дворовой команды приводит их к вершинам спортивного олимпа. Съемки только стартовали, у нас была одна смена, мы планируем завершить этот фильм в следующем году. К лету он точно будет готов», — приводит
агентство ТАСС слова продюсера.
По словам Ивантеевой, проект победил на конкурсе «Россия — взгляд в будущее», который проводит Фонд поддержки регионального кинематографа.
Режиссером ленты выступит Василий Ковбасюк.
Фото: Pixabay.com