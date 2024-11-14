В Новосибирске стартовали съемки док-фильма о чемпионах-хоккеистах с инвалидностью по слуху

14.11.2024

В Новосибирске стартовали съемки док-фильма о чемпионах-хоккеистах с инвалидностью по слуху
В Новосибирске стартовали съемки документального фильма «Безмолвные атаки» о титулованной команде хоккеистов с инвалидностью по слуху.

В 2024 году команда стала чемпионами России в 15-й раз.

По словам продюсера картины Екатерины Ивантеевой, съемки фильма планируется завершить к лету 2025 года.

«Если говорить сюжетно об этой истории, то это люди, вдохновленные идеей, которая из дворовой команды приводит их к вершинам спортивного олимпа. Съемки только стартовали, у нас была одна смена, мы планируем завершить этот фильм в следующем году. К лету он точно будет готов», — приводит агентство ТАСС слова продюсера.

По словам Ивантеевой, проект победил на конкурсе «Россия — взгляд в будущее», который проводит Фонд поддержки регионального кинематографа.

Режиссером ленты выступит Василий Ковбасюк.


Фото: Pixabay.com