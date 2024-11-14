Две российские картины участвуют в 45-м Каирском кинофестивале

14.11.2024

Две российские картины участвуют в 45-м Каирском кинофестивале
В Египте стартовал 45-й Каирский международный кинофестиваль.

Смотр открылся в здании Каирской оперы. Руководителем торжественной церемонии выступил министр культуры Египта Ахмед Фуад Ханну, передает ТАСС.

В конкурсную программу фестиваля вошли в том числе две российские картины — «Филателия» Натальи Назаровой и «Вечная зима» Николая Ларионова. Первая картина участвует в номинации «Зарубежные фильмы», вторая — в номинации «Международная панорама».

На фестивале также пройдут показы фильмов Сергея Параджанова «Цвет граната» и «Тени забытых предков». Киноленты вошли в номинацию «Классика мирового кинематографа» и будут показаны к 100-летию со дня рождения Параджанова.

Жюри конкурса в этом году возглавил обладатель премии «Оскар» боснийский кинорежиссер и сценарист Данис Танович.

В кинофестивале в этом году принимают участие кинематографисты из 37 стран. В рамках смотра пройдут мастер-классы с участием выдающихся деятелей мировой киноиндустрии.


Фото: Pixabay.com