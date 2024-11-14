ГАБТ представит премьеру «Риголетто» в постановке Джанкарло дель Монако

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) представит премьеру новой постановки оперы Джузеппе Верди «Риголетто».



Показы пройдут 14–17 ноября, передает пресс-служба театра.



Сообщается, что над созданием постановки трудилась международная команда. Осуществляют постановку маэстро Валерий Гергиев и всемирно известный итальянский режиссер Джанкарло дель Монако. В тандеме с театральным художником Антонио Ромеро он также выступает в качестве сценографа. Костюмы для постановки разработала Габриела Салаверри, световую партитуру спектакля создает Евгений Подъездников, за видеоконтент ответственен Илья Старилов.



Главные партии в постановке репетируют Чжан Мэньвэнь, Полина Пелецкая, Екатерина Савинкова, Полина Шабунина, Гузель Шарипова, Эльчин Азизов, Максим Аниськин, Ариунбаатар Ганбаатар, Александр Краснов, Константин Артемьев, Роман Коллерт, Павел Петров, Роман Широких и другие.









Фото: Газета "Культура"