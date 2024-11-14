Дни культуры Королевства Бахрейн пройдут в Москве

В Москве 19 ноября стартуют Дни культуры Королевства Бахрейн в России, передает пресс-служба Минкультуры России.



В программу мероприятия войдут кинопоказы, музыкальные выступления, лекции.



Центральным событием Дней станет открытие выставки «Сокровища Бахрейна: Искусство золотого дела сквозь века» в Государственном историческом музее. Выставка будет работать в течение трех месяцев, на ней будут представлены произведения мастеров ювелирного дела. Посетители узнают об истории бахрейнского золота, охватывающей период с древнейших времен до наших дней.



В программу Дней войдет также лекция, посвященная искусству ювелирного мастерства. Она пройдет в Государственном историческом музее 20 ноября.



В кинотеатре «Поклонка» пройдут показы короткометражных фильмов, которые позволят погрузиться в атмосферу современного киноискусства Бахрейна. Состоится также выступление арабской фолк-группы.



Дни культуры Королевства Бахрейн в РФ будут проходить до 20 ноября.





Фото: пресс-служба Минкультуры России