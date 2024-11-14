В Шереметевском дворце — Музее музыки откроется новый зал — «Ожерелье Шехеразады», где будут представлены инструменты Ближнего Востока, Средней Азии, Кавказа.



Зал войдет в постоянную экспозицию «Музыкальные инструменты народов мира», передает пресс-служба учреждения.



«В центре новой экспозиции — роскошно декорированные персидские инструменты XVIII века. В 1907 году императрица Мария Федоровна передала их в дар Музею музыкальных инструментов придворного оркестра, и они экспонируются в стилизованной „восточной“ витрине, созданной тогда же специально для них», — рассказали в музее.



Другой достопримечательностью экспозиции станет рояль Александра Бородина, за которым композитор работал над оперой «Князь Игорь» и сюитой «В Средней Азии».



Завершит экспозицию в Садовой анфиладе интерактивное пространство «Человек в звучащем мире», где с помощью медиаинсталляции посетители смогут попробовать себя в роли дирижера космического музыкального пространства.





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