Названы даты проведения международного фестиваля «Архстояние»

Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» запланирован на 25-27 июля 2025 года в арт-парке Никола-Ленивец. Куратором юбилейного, двадцатого по счету фестиваля станет Василий Бычков, известный как основатель выставки-форума архитектуры и дизайна «Арх Москва».





Тематика следующего «Архстояния» получит название «Мое главное». Организаторы фестиваля отметили, что мегаполис, представляющий привычную среду обитания, часто воспринимается как шумный и подавляющий. По их мнению, для поиска внутреннего покоя необходимо пространство, свободное от городских забот, где размышления будут ограничены лишь горизонтом и бескрайним небом. В конечном итоге всё вокруг может раствориться, оставляя только главное, в дополнение к неизменному природному пейзажу.





Арт-парк Никола-Ленивец также объявил о проведении открытого конкурса «Поле моей мечты», приуроченного к 20-летию фестиваля «Архстояние». Победительный проект станет завершающим элементом путешествия по метафорическому городу и будет расположен на поле рядом с «Ротондой». Аrt-объект появится ранним вечером и исчезнет после заката, символизируя духовный переход от осознания к ощущению и от разума к интуиции.





Заявки на участие в конкурсе принимаются в формате временных проектов, включая пространственные инсталляции и арт-объекты. Предпочтение будет отдаваться работам, вызывающим эффект захватывающего зрелища и предлагающим двойную функциональность в дневное и ночное время. Размеры инсталляций не ограничены, при этом поле для размещения объектов составляет около 13 гектаров.









Фото: YouTube