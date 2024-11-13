Фестиваль «Снежность» в Великом Новгороде приурочат к юбилею Пушкина

Детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» пройдет в Великом Новгороде с 29 ноября по 14 декабря. Это событие инициировал меценат Андрей Комаров, приурочив его к 225-летию со дня рождения Александра С. Пушкина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.





В этом году фестиваль «Снежность» предложит тему «Пушкин. С нежностью» в честь юбилея великого писателя, поэта и драматурга. Программа включает творческие встречи с артистами, которые проведут мастер-классы по теневому театру, актерскому мастерству и музыкальным специальностям. В качестве почетного гостя на фестивале примет участие актриса Елена Захарова, которая выступит в спектакле «Рождественская сказка» с Московской консерваторией.





В этом году фестиваль представит 60 показов спектаклей от 22 творческих коллективов, как независимых, так и государственных, включая Центр Зотов, «Школу современной пьесы», Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, а также другие театры. Программа ориентирована как на детей младшего школьного возраста, так и на подростков. Зрители смогут наслаждаться мюзиклами, музыкальными сказками и спектаклями в жанре «цирковые приключения». Особое внимание привлечет сольный концерт лауреата конкурса имени П. И. Чайковского — пианиста Сергея Давыдченко.









Фото: YouTube