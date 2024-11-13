Эмир Кустурица обратил внимание на важную деталь при создании фильмов

Сербский режиссер Эмир Кустурица высказал мнение о важности учета социального контекста при создании фильмов. Он отметил, что русское кино может иметь высокий уровень качества, даже несмотря на отсутствие признания со стороны Голливуда. Кустурица поделился своими размышлениями в ходе ключевой сессии на мероприятии «Будущее коммуникации/ Коммуникация ради будущего».





Во время обсуждения с американским режиссером Оливером Стоуном Кустурица акцентировал внимание на изменениях в мировом кинопрокате. Он заявил, что сегодня значительно уменьшается количество фильмов из Италии, Франции и Германии, а на первый план выходят голливудские картины. Стоун не согласился с этой точкой зрения и подчеркнул, что хорошее кино по-прежнему существует и его можно найти на стриминговых платформах.





Стоун добавил, что современные зрители могут ознакомиться со множеством корейских, китайских, японских и других фильмов, которые обычно остаются вне поля зрения. Он указал на необходимость искать качественные зарубежные картины, а не ограничиваться тем, что предлагают телевизионные каналы. Хотя режиссеры так и не пришли к единому мнению, Кустурица позже пояснил, что не стал углубляться в спор.









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