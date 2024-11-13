Юрий Башмет намерен отдать часть выручки оркестра на строительство нового театра в Хабаровске

На пресс-конференции в ТАСС народный артист СССР Юрий Башмет сообщил о намерении передать часть доходов от концерта Всероссийского юношеского симфонического оркестра на восстановление театра, который сгорел в Хабаровске. Башмет отметил, что уже создан фонд и половину собранных средств отправят на строительство нового театра.





Министр культуры Хабаровского края Дмитрий Кузнецов добавил, что сгоревший театр будет снесен и возведен заново.





Генеральный директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко подчеркнул важность поддержки региона в данной ситуации. Он отметил, что необходимо не только говорить о проблеме, но и принимать конкретные меры. Гринченко признал, что собранных средств недостаточно для полного восстановления театра, однако оставлять регион без помощи нельзя.









Фото: Алексей Молчановский / Предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства