13.11.2024
Министр культуры России Ольга Любимова поучаствовала в российско-азербайджанской встрече на уровне глав правительств. Подробности она привела в Telegram-канале.
По словам министра, этот год смело можно назвать ренессансом нашего сотрудничества. Благодаря плотной, совместной работе России и Азербайджану удалось вывести контакты в сфере культуры на качественно новый уровень.
«В марте была подписана новая Межведомственная программа на 2024-2026 годы, которая стала импульсом для дальнейшего взаимодействия. В июне после пятилетнего перерыва прошли Дни культуры России в Азербайджане. В будущем году ожидаем ответные мероприятия в России», — говорится
в сообщении.
Ольга Любимова добавила, что также развивается сотрудничество в сфере творческого образования. В мае состоялись мастер-классы ГИТИСа по сценической речи и сценическому движению для азербайджанских студентов, а в октябре Российская академия музыки имени Гнесиных провела творческую школу в Баку.
Ведомство ведет активную работу и на международных площадках. Отдельно министр отметила высокий уровень азербайджанской делегации на юбилейном Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
Россию и Азербайджан связывают общая история и традиции, напомнила Ольга Любимова. Именно это, убеждена министр, создает благоприятные условия для дальнейшего развития культурного сотрудничества, в основе которого неизменно лежит уважение к интересам друг друга.
Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой