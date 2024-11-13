Никита Михалков подтвердил «заморозку» фильма «Шоколадный револьвер»

На пресс-конференции в новосибирском театре «Глобус» народный артист России Никита Михалков сообщил о приостановке работы над фильмом «Шоколадный револьвер». Режиссер отметил, что, хотя идея переработки сюжета все еще актуальна, в данный момент он сосредоточен на театральных проектах.





Михалков уточнил, что сценарий оказался весьма качественным, однако основные события разворачиваются в Голливуде. В центре сюжета находится русский режиссер, который пытается собрать средства для лечения дочери, попавшей в террористическую ситуацию, и получает предложение поработать в США. Режиссер добавил, что в текущих реалиях подобный сюжет может выглядеть неуместно, особенно на фоне изменений в киноиндустрии, связанных с премией «Оскар», которая, по его словам, утратила свою прежнюю значимость. Тем не менее он не исключает возможности адаптации сценария в будущем.





Изначально съемки фильма планировались на 2018 год. Однако проект был приостановлен на фоне пандемии и введенных санкций.





В рамках гастролей Мастерской Никиты Михалкова, которые прошли 12–13 ноября в Новосибирской области, зрители смогли увидеть спектакль «12». Все билеты на оба показа были раскуплены. Организаторами гастролей выступили Росконцерт и Министерство культуры России.









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