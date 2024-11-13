Капремонт театра «Время тайн» под Самарой завершится в декабре

Капитальный ремонт театра юного зрителя «Время тайн» в Новокуйбышевске, расположенном в Самарской области, близится к завершению. На сегодняшний день работы выполнены на 80 процентов, а завершение ремонта запланировано на середину декабря. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил об этом в своем Telegram-канале.





В ходе совещания, проводимого под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, губернатор представил информацию о реализации нацпроекта «Культура» в области. Он отметил, что театр имеет особое значение, поскольку является центром развития для студентов театрального отделения городской детской школы искусств. Федорищев подчеркнул важную роль театра как культурной платформы для города и региона в целом.





Кроме того, в 2024 году в Самарской области продолжатся работы в рамках нацпроекта «Культура». Ремонт затронет 11 сельских домов культуры, школ искусств и театров, а также будут созданы пять модельных библиотек, продолжается техническое оснащение объектов культуры. Губернатор подчеркнул поддержку государственных программ для сельских учреждений и коллективов народного искусства. Федорищев заверил, что реализация нацпроекта уже улучшила инфраструктуру отрасли, но планы на будущее значительно шире — в следующем году стартует нацпроект «Семья».









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