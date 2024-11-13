Никита Михалков признался, что хотел бы поехать на гастроли в Новороссию

Народный артист России Никита Михалков выразил желание провести гастроли в Новороссии, чтобы поддержать местных зрителей и представить свою постановку «12». Однако, по его словам, осуществить это пока невозможно из соображений безопасности. Режиссер рассказал о своих планах на пресс-конференции в Новосибирске.





Никита Михалков отметил, что команда стремится отправиться на гастроли, однако текущая обстановка не позволяет реализовать эту задумку. Во время поездки в Сербию, отметил режиссер, у него было благословение президента, что усиливало уверенность в безопасности. Однако ранее возникала проблема с международными санкциями, так как его могли задержать представители Интерпола. Режиссер подчеркнул, что в такой ситуации возможны самые разные повороты событий.





С 12 по 13 ноября в Новосибирской области прошли гастроли мастерской Никиты Михалкова. В рамках направления «Ведущие театры» спектакль «12» показали на сцене театра «Глобус». Билеты на обе даты распродали. Гастроли организовал Росконцерт вместе с Министерством культуры России.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой