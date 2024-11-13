Умер британский актер Тимоти Уэст, сыгравший Сталина и Горбачева

Британский актер Тимоти Уэст, который прославился благодаря ролям Горбачева и Сталина, скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщили его дети через агента актера.





В их заявлении отмечается, что Тимоти мирно ушел из жизни во сне. Он прожил долгую и насыщенную жизнь, оставаясь рядом с семьей и друзьями до последних дней. У него осталась жена Прунелла Скейлс, с которой он прожил 61 год, а также сестра, дочь, два сына, семь внуков и четыре правнука. Дети актера выразили глубокую печаль по поводу утраты.





Тимоти родился в Йоркшире в актерской семье и начал карьеру на театральной сцене, сыграв в таких известных постановках, как «Дядя Ваня», «Смерть коммивояжера» и «Король Лир». Как сообщает газета The Guardian, его популярность возросла благодаря ролям исторических персонажей, включая конструкторов и политиков.





С 1960-х годов Уэст активно снимался на телевидении, появляясь в таких сериалах, как «Мисс Марпл», «Жители Ист-Энда» и «Титаник», который вышел в 2012 году к столетию крушения лайнера. В 1984 году актер получил орден Британской империи за достижения в драматическом искусстве.





Среди его потомков — сын Сэмюэл Уэст, также известный актер и театральный режиссер.









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