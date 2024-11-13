В Русском музее обсудят использование цифровых ресурсов

С 4 по 15 ноября в Государственном Русском музее пройдет ежегодная Международная научно-практическая конференция «Русский музей — цифровой проводник в художественную Россию», организованная в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал».





Организаторы приглашают к участию сотрудников виртуальных филиалов Русского музея как из России, так и из зарубежья, а также представителей культурных и образовательных учреждений, медицинских и реабилитационных центров, заинтересованных в распространении русского искусства и культуры с использованием цифровых технологий.





Основные темы конференции охватывают несколько направлений, среди которых акцент сделан на организации просветительских и образовательных мероприятий с применением цифровых ресурсов музея. Участники обсудят новые формы и форматы работы, а также создание цифровых материалов для изучения и популяризации художественных коллекций и выставок, включая AR/VR-проекты, 3D-модели, видеоконтент и приложения.





Кроме того, отдельное внимание уделят Международной конференции «Объект культурного наследия в свете проектора». Здесь представят опыт использования инновационного светового и проекционного оборудования, а также мультимедиаконтента в деятельности культурных учреждений как в России, так и за границей.





В рамках конференции выступят руководители федеральных музеев и представители индустрии светового дизайна. Мероприятие станет возможным благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.









Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея