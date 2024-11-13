Более 4 тысяч человек стали участниками в «Гнесинском музыкальном диктанте»

Акция «Гнесинский музыкальный диктант», состоявшаяся 27 октября, привлекла внимание более 4 тысяч участников по всей России. Среди них оказались жители Донецкой и Луганской республик. Ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский сообщил на пресс-конференции в ТАСС, что дистанционное участие дало возможность многим людям, не имеющим возможности добраться до центров, где работают педагоги, присоединиться к мероприятию.





По словам Рыжинского, количество участников в рамках такого уникального события, как музыкальный диктант, впечатляет. Он отметил важность подключения к акции жителей Луганской и Донецкой народных республик, подчеркивая значимость этого момента для организаторов.





Автор музыкальных диктантов и заведующий кафедрой педагогики и методики Виталий Алеев рассказал, что участники могли выбрать версии диктанта различной сложности. На выполнение задания отводилось 25-30 минут. Участники имели возможность написать диктант как в очной форме в учреждениях-партнерах, так и в дистанционном формате, используя аудиозапись.









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