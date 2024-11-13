«Союзмультфильм» представит две экранизации в 2026 году

13.11.2024
Киностудия «Союзмультфильм» планирует выпустить два новых полнометражных анимационных фильма к 2026 году. Об этом журналистам сообщила председатель совета директоров студии Юлиана Слащева, комментируя стратегические цели компании.
Слащева отметила в беседе с ТАСС, что работа над фильмами уже началась. В данный момент студия реализует
сразу четыре анимационных проекта, среди которых такие, как «Малуша» и «Тайны Чароводья». Также в планах — экранизации популярных книг, которые ранее были изданы.
Ранее стало известно, что 21 ноября в российский прокат выходит семейный мультфильм
«СуперСанта». По сюжету скромный аниматор становится супергероем и должен спасти Новый год.
Фото: Pixabay.com