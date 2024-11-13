Крупнейший книжный магазин в центре Москвы может покинуть свое место

Крупнейший книжный магазин «Библио-Глобус», расположенный в центре Москвы, может покинуть свое место на Лубянке. Все три этажа его помещений выставлены на долгосрочную аренду в базе данных «Циан». Объявление о сдаче в аренду площадей общей площадью 3609,1 квадратного метра появилось по адресу улица Мясницкая, 6/3С1, где и находится магазин.





В объявлении указано, что сдаются минус первый, первый и второй этажи. Фотографии показывают знакомые интерьеры с книжными полками и витринами магазина. Арендодатель предлагает использовать помещения под торговлю, офисы или другие виды деятельности. Текущая цена аренды составляет 12 миллионов рублей в месяц, что на 3 миллиона меньше, чем в сентябре, выяснила «Культура»





Корреспондент «Культуры» связался с представителем магазина, который подтвердил, что в помещении все еще работает магазин. Он также сообщил, что освобождение помещений произойдет не ранее чем через три-четыре месяца и что возможно арендовать этажи по отдельности. Это дает надежду на сохранение книжного магазина на Мясницкой.





Представитель «Библио-Глобуса» отметил, что магазин продолжает функционировать в обычном режиме, но сталкивается с растущей конкуренцией со стороны маркетплейсов. Это заставляет компанию пересматривать свою стратегию, включая расширение ассортимента и поиск субарендаторов.





«Библио-Глобус» стал важной частью культурной жизни столицы с момента своего открытия в 1957 году. Магазин предлагал не только книги, но и антиквариат, подарки, а также встречи с авторами. Закрытие крупных книжных магазинов в России стало обычным явлением после пандемии, что подтверждают данные Ассоциации книгораспространителей о закрытии 86 крупных магазинов с 2022 года.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва