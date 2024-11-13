Ольга Любимова поздравила создателей фильма «Огниво» с миллиардными сборами

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила создателей фильма «Огниво» с преодолением миллиардной отметки кассовых сборов.



Глава Минкультуры отметила, что фильм режиссера Александра Войтинского стал восьмым российским фильмом, получившим в этом году статус «миллиардника».



«Среди других картин, чьи сборы в 2024 году превысили десятизначное число, — „Мастер и Маргарита“, „Хoлoп 2“, „Бременские музыканты“, „Летучий кoрабль“, „Лед 3“ и „Стo лет тoму вперед“, а также мультфильм „Три бoгатыря и Пуп земли“. Всего с 2015 года этой фантастической планки удалось достичь 25 отечественным фильмам», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



По словам министра, миллиардные сборы являются результатом кропотливой работы режиссеров, актеров, сценаристов и продюсеров.



«Поздравляю авторов „Огниво“ и российский кинематограф с этим грандиозным успехом!», — указано в сообщении министра.









Фото: пресс-служба Минкультуры России