В Нидерландах приступили к масштабной реставрации «Ночного дозора» Рембрандта

13.11.2024

В Нидерландах приступили к масштабной реставрации «Ночного дозора» Рембрандта
В Нидерландах начали реставрировать картину Рембрандта ван Рейна «Ночной дозор».

Масштабная реставрация началась после продолжительных исследований. Специалисты изучали состояние полотна в течение пяти лет.

В настоящее время команда из пяти реставраторов приступила к снятию лака с поверхности картины.

«Это позволит нам сохранить картину для будущих поколений», — рассказали в музее.

В музее добавили, что посетители смогут наблюдать за процессом реставрации вживую, так как работы ведутся в специальной стеклянной камере, установленной в галерее.

В минувшем году европейские специалисты сообщили, что обнаружили внутри полотна «Ночной дозор» ранее неизвестную прослойку из соединений свинца, которую, вероятно, художник использовал для защиты полотна от влаги. Ученые максимально удалили слой с поверхности картины.