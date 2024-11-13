В Нидерландах приступили к масштабной реставрации «Ночного дозора» Рембрандта

В Нидерландах начали реставрировать картину Рембрандта ван Рейна «Ночной дозор».



Масштабная реставрация началась после продолжительных исследований. Специалисты изучали состояние полотна в течение пяти лет.



В настоящее время команда из пяти реставраторов приступила к снятию лака с поверхности картины.



«Это позволит нам сохранить картину для будущих поколений», — рассказали в музее.



В музее добавили, что посетители смогут наблюдать за процессом реставрации вживую, так как работы ведутся в специальной стеклянной камере, установленной в галерее.



В минувшем году европейские специалисты сообщили, что обнаружили внутри полотна «Ночной дозор» ранее неизвестную прослойку из соединений свинца, которую, вероятно, художник использовал для защиты полотна от влаги. Ученые максимально удалили слой с поверхности картины.